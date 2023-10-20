Джим Джордан в третий раз пытается стать спикером палаты представителей США

Кандидат на пост спикера палаты представителей США от Республиканской партии Джим Джордан попытается набрать необходимое количество голосов в ходе третьего раунда выборов.

«Наш план на эти выходные — как можно скорее избрать спикера в палату представителей, чтобы мы могли помочь американскому народу», — сказал Джордан ранее, его выступление транслировал C-SPAN.

18 октября Джим Джордан не набрал необходимых голосов во втором раунде выборов спикера палаты представителей США.

Американские СМИ отмечали, что Джордан считается одним из ближайших сторонников экс-президента США Дональда Трампа.

3 октября палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти.

Трамп поддержал кандидатуру Джордана.