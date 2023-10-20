Джим Джордан в третий раз пытается стать спикером палаты представителей США
- Gettyimages.ru
«Наш план на эти выходные — как можно скорее избрать спикера в палату представителей, чтобы мы могли помочь американскому народу», — сказал Джордан ранее, его выступление транслировал C-SPAN.
18 октября Джим Джордан не набрал необходимых голосов во втором раунде выборов спикера палаты представителей США.
Американские СМИ отмечали, что Джордан считается одним из ближайших сторонников экс-президента США Дональда Трампа.
3 октября палата представителей США проголосовала за отстранение спикера Кевина Маккарти.
Трамп поддержал кандидатуру Джордана.