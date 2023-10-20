Министр обороны Израиля Галант заявил о трёх этапах конфликта с ХАМАС
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Его слова приводит The Times of Israel.
По его словам, сейчас идёт первый этап, который подразумевает авиаудары, а затем сухопутные операции, цель которых будет заключаться в уничтожении палестинских бойцов и нанесении урона инфраструктуре для ликвидации ХАМАС.
Министр добавил, что на втором этапе израильские военные продолжат вести боевые действия с более низкой интенсивностью для «устранения очагов сопротивления». На третьем этапе израильская сторона намерена создавать новый «режим безопасности в секторе Газа».
Ранее боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило о нанесении ракетного удара по Иерусалиму, Ашдоду и Сдероту.
Российский президент Владимир Путин заявил о безальтернативности переговоров для палестино-израильского урегулирования.