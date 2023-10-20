В ХАМАС заявили об обстреле трёх израильских городов

Боевое крыло палестинского движения ХАМАС — группировка «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама» — заявило о нанесении ракетного удара по Иерусалиму, Ашдоду и Сдероту.

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Удары нанесены в ответ на «массовое истребление» израильскими войсками мирных палестинцев, передаёт ТАСС. Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля.