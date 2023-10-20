Спецсессия ГА ООН по Палестине откроется 23 октября

Десятая чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по вопросу защиты гражданского населения Палестины откроется 23 октября, сообщает постпредство Бразилии при ООН журналистам.

«Председатель Совета Безопасности был проинформирован о том, что председатель Генеральной Ассамблеи намерен созвать официальное заседание десятой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи уже в понедельник, 23 октября», — приводит РИА Новости сообщение.

Проведение сессии было запрошено Россией, Никарагуа, ЛАГ и ОИС.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что первая гумпомощь в Газу может быть доставлена 20 октября через «Рафах».