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Спецсессия ГА ООН по Палестине откроется 23 октября

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Десятая чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН по вопросу защиты гражданского населения Палестины откроется 23 октября, сообщает постпредство Бразилии при ООН журналистам.
Спецсессия ГА ООН по Палестине откроется 23 октября
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«Председатель Совета Безопасности был проинформирован о том, что председатель Генеральной Ассамблеи намерен созвать официальное заседание десятой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи уже в понедельник, 23 октября», — приводит РИА Новости сообщение.

Проведение сессии было запрошено Россией, Никарагуа, ЛАГ и ОИС.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что первая гумпомощь в Газу может быть доставлена 20 октября через «Рафах».

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