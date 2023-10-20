Спецсессия ГА ООН по Палестине откроется 23 октября
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«Председатель Совета Безопасности был проинформирован о том, что председатель Генеральной Ассамблеи намерен созвать официальное заседание десятой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи уже в понедельник, 23 октября», — приводит РИА Новости сообщение.
Проведение сессии было запрошено Россией, Никарагуа, ЛАГ и ОИС.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что первая гумпомощь в Газу может быть доставлена 20 октября через «Рафах».