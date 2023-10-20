Китай с 1 декабря ограничит экспорт чистого и природного пластинчатого графита

КНР с 1 декабря временно введёт ограничения на вывоз из страны природного пластинчатого и чистого искусственного графита, а также изготовленных из них изделий.

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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство коммерции КНР. Отмечается, что их можно будет экспортировать только при наличии лицензии. Ранее сообщалось, что Казахстан ввёл ограничения на экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций.