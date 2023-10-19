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Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров из-за санкций

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Казахстан ввёл ограничение на экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций.
Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров из-за санкций
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило издание zakon.kz со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева.

По его словам, речь идёт о товарах военного назначения: дронах, запчастях к ним, специализированной электронике, чипах.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против политически мотивированного санкционного давления.

По словам Токаева, Казахстан не является «анти-Россией», твёрдо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой.

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