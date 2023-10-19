Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров из-за санкций

Казахстан ввёл ограничение на экспорт 106 видов товаров из-за западных санкций.

Об этом сообщило издание zakon.kz со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева.

По его словам, речь идёт о товарах военного назначения: дронах, запчастях к ним, специализированной электронике, чипах.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против политически мотивированного санкционного давления.

По словам Токаева, Казахстан не является «анти-Россией», твёрдо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой.