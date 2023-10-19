Казахстан ограничил экспорт 106 видов товаров из-за санкций
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Об этом сообщило издание zakon.kz со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева.
По его словам, речь идёт о товарах военного назначения: дронах, запчастях к ним, специализированной электронике, чипах.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил против политически мотивированного санкционного давления.
По словам Токаева, Казахстан не является «анти-Россией», твёрдо придерживается курса на всестороннее сотрудничество с Москвой.