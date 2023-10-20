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Bloomberg: встреча Путина и Орбана вызвала обеспокоенность у стран НАТО

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Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая состоялась на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, вызвала обеспокоенность у союзников по Североатлантическому альянсу.
Bloomberg: встреча Путина и Орбана вызвала обеспокоенность у стран НАТО
  • РИА Новости

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на американское посольство. 

«Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности, осудив встречу Виктора Орбана с Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

По словам источника агентства, послы стран — членов НАТО обсудили проблемы, которые возникли перед альянсом после встречи Путина и Орбана.

Отмечается, что это указывает на усиление разногласий внутри блока.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» критику главы эстонского кабмина Каи Каллас в адрес Орбана за встречу с Путиным.

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