Bloomberg: встреча Путина и Орбана вызвала обеспокоенность у стран НАТО
- РИА Новости
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на американское посольство.
«Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности, осудив встречу Виктора Орбана с Владимиром Путиным», — говорится в публикации.
По словам источника агентства, послы стран — членов НАТО обсудили проблемы, которые возникли перед альянсом после встречи Путина и Орбана.
Отмечается, что это указывает на усиление разногласий внутри блока.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» критику главы эстонского кабмина Каи Каллас в адрес Орбана за встречу с Путиным.