Bloomberg: встреча Путина и Орбана вызвала обеспокоенность у стран НАТО

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая состоялась на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине, вызвала обеспокоенность у союзников по Североатлантическому альянсу.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на американское посольство.

«Союзники Венгрии по НАТО выразили обеспокоенность по поводу безопасности, осудив встречу Виктора Орбана с Владимиром Путиным», — говорится в публикации.

По словам источника агентства, послы стран — членов НАТО обсудили проблемы, которые возникли перед альянсом после встречи Путина и Орбана.

Отмечается, что это указывает на усиление разногласий внутри блока.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» критику главы эстонского кабмина Каи Каллас в адрес Орбана за встречу с Путиным.