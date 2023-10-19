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Сийярто назвал лицемерием критику встречи Путина и Орбана от премьера Эстонии

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «лицемерием в кубе» критику главы эстонского кабмина Каи Каллас в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам Сийярто, Каллас назвала встречу очень неприятной и лишённой всякой логики.

При этом венгерский министр напомнил, что компания её мужа продолжала вести бизнес с Россией даже после начала СВО.

«Лицемерие в кубе», — сказал Сийярто.

Ранее Путин встретился с премьером Венгрии Орбаном на полях форума в Пекине.

Также Сийярто заявил, что Венгрия сохранит в сотрудничестве с Россией всё, что можно спасти.

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