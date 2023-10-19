Сийярто назвал лицемерием критику встречи Путина и Орбана от премьера Эстонии
Об этом пишет РИА Новости.
По словам Сийярто, Каллас назвала встречу очень неприятной и лишённой всякой логики.
При этом венгерский министр напомнил, что компания её мужа продолжала вести бизнес с Россией даже после начала СВО.
«Лицемерие в кубе», — сказал Сийярто.
Ранее Путин встретился с премьером Венгрии Орбаном на полях форума в Пекине.
Также Сийярто заявил, что Венгрия сохранит в сотрудничестве с Россией всё, что можно спасти.