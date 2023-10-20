В ЕК обсудят с Болгарией повышение тарифов на транзит газа из России

Еврокомиссия обсудит с властями Болгарии решение правительства страны о повышении тарифов на транзит российского газа, заявил представитель ЕК Олоф Гилл.

«Мы оцениваем это решение и обсуждаем его с болгарскими властями. Я могу добавить, что санкции ЕС против России разрабатываются, принимаются и пересматриваются на общеевропейском уровне», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия считает неприемлемыми планы Болгарии поднять плату за транзит российского газа.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что дополнительная такса в размере 20 левов (около €10) за 1 МВт·ч на транзит российского газа через территорию страны поможет реальной конкуренции на газовом рынке.

Сербский лидер Александр Вучич, комментируя введение Болгарией акциза, заявил, что на рынке энергоносителей Европы происходят «странные вещи».