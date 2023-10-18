Вучич назвал странным введение Болгарией акциза на транзит газа из России

Сербский лидер Александр Вучич, комментируя введение Болгарией акциза на транзит газа из России, заявил, что на рынке энергоносителей Европы происходят «странные вещи».

Об этом информирует агентство «Танюг».

По его словам, 17 октября министр финансов Сербии Синиша Мали подписал соглашение с премьером Венгрии Виктором Орбаном.

«Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила», — сказал Вучич.

Он добавил, что за день до начала палестино-израильского конфликта была договорённость о том, чтобы не дать дизелю расти дальше, вне зависимости от того, сколько за это нужно будет платить.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия считает неприемлемыми планы Болгарии поднять плату за транзит российского газа.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что дополнительная такса в размере 20 левов (около €10) за 1 МВт·ч на транзит российского газа через территорию страны поможет реальной конкуренции на газовом рынке.