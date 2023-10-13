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В Венгрии осудили планы Болгарии поднять плату за транзит российского газа

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Венгрия считает неприемлемыми планы Болгарии поднять плату за транзит российского газа, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В Венгрии осудили планы Болгарии поднять плату за транзит российского газа
  • РИА Новости

Он назвал решение болгарского парламента о повышении стоимости транзита «драматическим» и напомнил, что власти Софии хотят призвать к прекращению поставок через страну в случае, если компания в Болгарии не получит денег.

«Это, очевидно, неприемлемо, чтобы член ЕС ставил под угрозу газоснабжение другого члена ЕС. Это просто противоречит европейской солидарности и европейским правилам», — цитирует Сийярто РИА Новости.

По словам политика, в Венгрии принимают меры, чтобы Болгария не применяла закон для того, чтобы загнать страну в сложную ситуацию в сфере энергоснабжения.

Ранее венгерский президент Каталин Новак заявила, что Россия не является основным торговым партнёром для Венгрии, но её экономика — одна из самых определяющих в мире.

7 февраля в МИД России заявили, что бойкот российских энергоносителей под нажимом США и вопреки собственным экономическим интересам привёл к подрыву энергетической безопасности ЕС.

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