В Венгрии осудили планы Болгарии поднять плату за транзит российского газа

Венгрия считает неприемлемыми планы Болгарии поднять плату за транзит российского газа, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

Он назвал решение болгарского парламента о повышении стоимости транзита «драматическим» и напомнил, что власти Софии хотят призвать к прекращению поставок через страну в случае, если компания в Болгарии не получит денег.

«Это, очевидно, неприемлемо, чтобы член ЕС ставил под угрозу газоснабжение другого члена ЕС. Это просто противоречит европейской солидарности и европейским правилам», — цитирует Сийярто РИА Новости.

По словам политика, в Венгрии принимают меры, чтобы Болгария не применяла закон для того, чтобы загнать страну в сложную ситуацию в сфере энергоснабжения.

Ранее венгерский президент Каталин Новак заявила, что Россия не является основным торговым партнёром для Венгрии, но её экономика — одна из самых определяющих в мире.

7 февраля в МИД России заявили, что бойкот российских энергоносителей под нажимом США и вопреки собственным экономическим интересам привёл к подрыву энергетической безопасности ЕС.