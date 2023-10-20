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Рябков: если данные о взрыве в Неваде подтвердят, это не противоречит ДВЗЯИ

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В случае, если данные относительно подземного взрыва с использованием химического взрывчатого вещества в Неваде подтвердятся, это не противоречит положениям Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Рябков: если данные о взрыве в Неваде подтвердят, это не противоречит ДВЗЯИ
  • РИА Новости

«Если эта информация соответствует действительности... речь не идёт об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — сказал он.

По словам Рябкова, в России проверяют информацию о ядерных испытаниях в Неваде.

Он также напомнил о словах российского президента Владимира Путина, согласно которым Россия проведёт ядерные испытания лишь в случае, если это сделают США.

18 октября Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, это решение является зеркальным ответом на действия США.

Соединённые Штаты провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Государственная дума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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