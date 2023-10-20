Рябков: если данные о взрыве в Неваде подтвердят, это не противоречит ДВЗЯИ
- РИА Новости
«Если эта информация соответствует действительности... речь не идёт об испытании ядерного оружия, и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — сказал он.
По словам Рябкова, в России проверяют информацию о ядерных испытаниях в Неваде.
Он также напомнил о словах российского президента Владимира Путина, согласно которым Россия проведёт ядерные испытания лишь в случае, если это сделают США.
18 октября Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, это решение является зеркальным ответом на действия США.
Соединённые Штаты провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Государственная дума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).