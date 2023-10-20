Американист Васильев: США берут курс на нагнетание военной напряжённости в мире

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН доктор экономических наук Владимир Васильев прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что Соединённые Штаты провели подземные испытания на ядерном полигоне в Неваде в день, когда Государственная дума России приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

«США берут курс на нагнетание военной напряжённости в мире. Фактически США провоцируют Россию для того, чтобы наша страна тоже провела испытания, а американцы бы приняли ответные меры — и началась бы эскалация. Я не исключаю тот факт, что США готовы к конфронтации по модели октября 1962 года, когда был кубинский ракетный кризис. Сегодня они, может быть, считают, что подобного рода конфронтация будет в их интересах», — объяснил аналитик.

Кроме того, по его словам, испытания могли провести и с внутриполитическими целями.

«Чтобы запугать американцев, что на сегодняшний день можно ожидать, что военные действия на Украине или на Ближнем и Среднем Востоке имеют вероятность того, что может возникнуть конфликт с применением ядерного оружия, а это уже угроза территории США. Это то, что называется раскручиванием эскалации. Главное — встать на этот путь и дальше нагнетать военную истерию», — заключил Васильев.

Ранее США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне.

Отмечается, что команда Невадского испытательного полигона провела подземный химический взрыв на объекте с целью улучшения возможности США выявлять маломощные ядерные взрывы по всему миру.

18 октября Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.