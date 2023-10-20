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Вершинин обсудил с представителем МККК ситуацию в секторе Газа

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Замглавы российского МИД Сергей Вершинин обсудил с главой региональной делегации МККК в России и Белоруссии Борисом Мишелем ситуацию в секторе Газа.
Вершинин обсудил с представителем МККК ситуацию в секторе Газа
  • РИА Новости

«Состоялась «сверка часов» по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, дипломаты обсудили обеспечение гуманитарных потребностей населения в ЛНР и ДНР, а также параметры работы комитета в России.

Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн потребовал от международных организаций, включая МККК, посетить похищенных граждан и проверить их состояние.

Пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова заявила, что по меньшей мере двое россиян находятся в заложниках в секторе Газа.

Также стало известно, что в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли 19 россиян.

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