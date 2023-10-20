Вершинин обсудил с представителем МККК ситуацию в секторе Газа
- РИА Новости
«Состоялась «сверка часов» по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта, прежде всего в секторе Газа», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, дипломаты обсудили обеспечение гуманитарных потребностей населения в ЛНР и ДНР, а также параметры работы комитета в России.
Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн потребовал от международных организаций, включая МККК, посетить похищенных граждан и проверить их состояние.
Пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова заявила, что по меньшей мере двое россиян находятся в заложниках в секторе Газа.
Также стало известно, что в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли 19 россиян.