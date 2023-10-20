Байден: мир находится в переломном моменте, нынешние решения определят будущее

Мир находится в переломном моменте, нужно принять решения, которые повлияют на будущее, заявил американский лидер Джо Байден.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы находимся в переломном моменте истории», — сказал он.

Байден добавил, что решения, которые принимаются сегодня, определят будущее на десятилетия вперёд.

Ранее в МИД России заявили, что политика США привела к обострению конфликта между Израилем и Палестиной.

В российском ведомстве также сообщали, что Россия и Китай будут плотно координировать усилия по вопросам урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.