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Байден: мир находится в переломном моменте, нынешние решения определят будущее

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Мир находится в переломном моменте, нужно принять решения, которые повлияют на будущее, заявил американский лидер Джо Байден.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы находимся в переломном моменте истории», — сказал он.

Байден добавил, что решения, которые принимаются сегодня, определят будущее на десятилетия вперёд.

Ранее в МИД России заявили, что политика США привела к обострению конфликта между Израилем и Палестиной.

В российском ведомстве также сообщали, что Россия и Китай будут плотно координировать усилия по вопросам урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

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