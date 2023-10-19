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МИД России: политика США привела к эскалации палестино-израильского конфликта

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Политика США привела к обострению конфликта между Израилем и Палестиной, заявили в МИД России.
МИД России: политика США привела к эскалации палестино-израильского конфликта
  • РИА Новости

«Именно провальная политика США на палестино-израильском направлении спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон «хоронил» мирный процесс и надежды палестинцев на создание своего государства.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ООН необходимо инициировать привлечение американского лидера Джо Байдена к ответственности за обострение ситуации на Ближнем Востоке.

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