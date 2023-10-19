МИД России: политика США привела к эскалации палестино-израильского конфликта
- РИА Новости
«Именно провальная политика США на палестино-израильском направлении спровоцировала нынешнее катастрофическое обострение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Вашингтон «хоронил» мирный процесс и надежды палестинцев на создание своего государства.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ООН необходимо инициировать привлечение американского лидера Джо Байдена к ответственности за обострение ситуации на Ближнем Востоке.