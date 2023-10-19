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Россия и КНР будут координировать усилия по разрешению конфликта вокруг Израиля

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Россия и Китай будут плотно координировать усилия по вопросам урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявили в МИД России.
Россия и КНР будут координировать усилия по разрешению конфликта вокруг Израиля
  • РИА Новости

В министерстве напомнили, что в Дохе состоялась встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова со специальным посланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем.

«Подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Пекина на плотную координацию усилий в интересах политического урегулирования этого и других кризисов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в рамках СБ ООН и на других международных площадках, включая БРИКС и ШОС», — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция находятся в контакте по вопросу обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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