Россия и КНР будут координировать усилия по разрешению конфликта вокруг Израиля

Россия и Китай будут плотно координировать усилия по вопросам урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявили в МИД России.

В министерстве напомнили, что в Дохе состоялась встреча спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова со специальным посланником правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем.

«Подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Пекина на плотную координацию усилий в интересах политического урегулирования этого и других кризисов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в рамках СБ ООН и на других международных площадках, включая БРИКС и ШОС», — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция находятся в контакте по вопросу обострения ситуации на Ближнем Востоке.