МИД: Россия и Турция находятся в контакте по вопросу конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Турция находятся в контакте по вопросу обострения ситуации на Ближнем Востоке.

По словам министра, Москва готова обсуждать любые конструктивные предложения.

Кроме того, Лавров подчеркнул, что Россия выступает за то, чтобы любые подходы основывались «на балансе интересов» сторон.

«Мне кажется, турецкая инициатива продиктована стремлением такой баланс обеспечить», — цитирует главу МИД РИА Новости.

Также Лавров заявил, что риск перерастания конфликта Израиля и ХАМАС в общерегиональный серьёзен.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании.