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Bloomberg: Израиль меняет планы по наземной операции в Газе под влиянием США

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Израиль меняет свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа под влиянием Соединённых Штатов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как говорится в материале, трое высокопоставленных израильских представителей на условиях анонимности сообщили, что влияние Соединённых Штатов в войне против ХАМАС глубже и сильнее, чем раньше.

Уточняется, может быть изменение планов Армии обороны Израиля относительно возможного проведения наземной операции в секторе Газа. Так, она может начаться позже и длиться более долгий период.

Кроме того, источники сообщают о корректировках с целью ограничения потенциальных жертв среди мирного населения Газы.

Как ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на осведомлённые источники, военная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет отличаться невиданной свирепостью.

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