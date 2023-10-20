Bloomberg: Израиль меняет планы по наземной операции в Газе под влиянием США
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Как говорится в материале, трое высокопоставленных израильских представителей на условиях анонимности сообщили, что влияние Соединённых Штатов в войне против ХАМАС глубже и сильнее, чем раньше.
Уточняется, может быть изменение планов Армии обороны Израиля относительно возможного проведения наземной операции в секторе Газа. Так, она может начаться позже и длиться более долгий период.
Кроме того, источники сообщают о корректировках с целью ограничения потенциальных жертв среди мирного населения Газы.
Как ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на осведомлённые источники, военная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет отличаться невиданной свирепостью.