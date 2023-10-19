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США передают Израилю снаряды и противоракеты для «Железного купола»

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Американские военные поставки в Израиль включают в себя, в частности, артиллерийские снаряды и противоракеты для системы «Железный купол», заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, первые партии помощи начали прибывать на прошлой неделе и с тех пор направляются ежедневно.

«Помощь состоит из средств, запрошенных Израилем, в том числе высокоточных боеприпасов, таких как JDAM, SDB, артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров», — сказал Райдер на брифинге.

Он добавил, что израильская армия также получает от США противоракеты для «Железного купола».

Портал Axios ранее сообщил, что Пентагон намерен передать Израилю десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, которые изначально были зарезервированы для Украины несколько месяцев назад, боеприпасы взяты из «экстренных запасов США».

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