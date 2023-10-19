ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Идлибе
- Gettyimages.ru
- © Rami Alsayed / NurPhoto
«В провинции Идлиб в районе Иштебрак уничтожены подземные склады террористов, на которых осуществлялось хранение материальных средств и боеприпасов для РСЗО», — приводит РИА Новости его слова.
Отмечается, что провокации террористов в идлибской зоне деэскалации продолжаются.
Ранее Кулить сообщил, что террористы готовятся к нападению на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации.