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ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Идлибе

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ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в сирийском Идлибе, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Идлибе
  • Gettyimages.ru
  • © Rami Alsayed / NurPhoto

«В провинции Идлиб в районе Иштебрак уничтожены подземные склады террористов, на которых осуществлялось хранение материальных средств и боеприпасов для РСЗО», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что провокации террористов в идлибской зоне деэскалации продолжаются.

Ранее Кулить сообщил, что террористы готовятся к нападению на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации. 

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