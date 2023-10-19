ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в Идлибе

ВКС России уничтожили подземные склады боеприпасов террористов в сирийском Идлибе, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В провинции Идлиб в районе Иштебрак уничтожены подземные склады террористов, на которых осуществлялось хранение материальных средств и боеприпасов для РСЗО», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что провокации террористов в идлибской зоне деэскалации продолжаются.

Ранее Кулить сообщил, что террористы готовятся к нападению на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации.