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ЦПВС: сирийский военный погиб в провинции Идлиб при обстреле со стороны боевиков

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Сирийский военнослужащий погиб в провинции Идлиб в результате обстрела со стороны боевиков, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
ЦПВС: сирийский военный погиб в провинции Идлиб при обстреле со стороны боевиков
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«В районе населённого пункта Мелладжа провинции Идлиб в результате снайперского огня со стороны незаконных вооружённых формирований по позициям сирийских правительственных сил убит один сирийский военнослужащий», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, трое военных ВС Сирии получили ранения при сбросе с беспилотника и подрыве гранаты в населённом пункте Фатира.

Ранее Кулить сообщил, что террористы готовятся к нападению на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации. 

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