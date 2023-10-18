ЦПВС: сирийский военный погиб в провинции Идлиб при обстреле со стороны боевиков

Сирийский военнослужащий погиб в провинции Идлиб в результате обстрела со стороны боевиков, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В районе населённого пункта Мелладжа провинции Идлиб в результате снайперского огня со стороны незаконных вооружённых формирований по позициям сирийских правительственных сил убит один сирийский военнослужащий», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, трое военных ВС Сирии получили ранения при сбросе с беспилотника и подрыве гранаты в населённом пункте Фатира.

Ранее Кулить сообщил, что террористы готовятся к нападению на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации.