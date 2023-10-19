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Генсек ООН призвал к двухнедельному перемирию в палестино-израильском конфликте

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к установлению двухнедельного гуманитарного перемирия в палестино-израильском конфликте.
Генсек ООН призвал к двухнедельному перемирию в палестино-израильском конфликте
  • РИА Новости

«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня приблизительно на две недели», — приводит РИА Новости слова Гутерреша в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Он отметил, что в сектор Газа необходимо срочно доставить помощь.

Американский журналист Сеймур Херш выразил мнение, что Израиль намерен устроить на территории сектора Газа подобие разрушений японской Хиросимы, только без использования ядерного оружия.

Российский президент Владимир Путин отметил, что использование Израилем тяжёлой техники в жилых районах сектора Газа является сложным делом, которое чревато серьёзными последствиями для всех сторон.

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