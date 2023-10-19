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Президент Польши назвал свиньями участвовавших в выборах во времена ПНР

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Президент Польши Анджей Дуда назвал свиньями тех, кто ходил на выборы во времена Польской Народной Республики (ПНР).
Президент Польши назвал свиньями участвовавших в выборах во времена ПНР
  • AP

В ходе выступления на съезде профсоюза «Солидарность» он коснулся темы рекордной явки на выборах, отметив, что демократия в стране укоренилась и Польша сильно выросла со времён 1989 года.

«Ибо все мы прекрасно помним, что до 1989 года только свиньи ходили на выборы», — приводит РИА Новости слова Дуды.

Он добавил, что в ПНР явка на выборы завышалась путём фальсификаций.

По данным Fox News, исход парламентских выборов в Польше может быть негативным для Украины в контексте союзнических отношений с Варшавой.

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