Президент Польши назвал свиньями участвовавших в выборах во времена ПНР
- AP
В ходе выступления на съезде профсоюза «Солидарность» он коснулся темы рекордной явки на выборах, отметив, что демократия в стране укоренилась и Польша сильно выросла со времён 1989 года.
«Ибо все мы прекрасно помним, что до 1989 года только свиньи ходили на выборы», — приводит РИА Новости слова Дуды.
Он добавил, что в ПНР явка на выборы завышалась путём фальсификаций.
По данным Fox News, исход парламентских выборов в Польше может быть негативным для Украины в контексте союзнических отношений с Варшавой.