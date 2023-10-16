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Туск заявил об уверенности в победе на парламентских выборах в Польше

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Лидер польской оппозиции Дональд Туск после завершения голосования на парламентских выборах заявил об уверенности в победе.
Туск заявил об уверенности в победе на парламентских выборах в Польше
  • AP

По данным экзитпола, правящая партия «Право и справедливость» (PiS) набрала 36,8% голосов, а «Гражданская коалиция» — 31,6%, «Третий путь» — 13% и «Левые» — 8,6%.

Если оппозиционные партии объединятся, то наберут более 50%.

«Наш результат мог бы быть ещё лучше, но уже сегодня можно сказать, — это конец плохих времён, конец правления «Права и справедливости», — приводит РИА Новости слова Туска.

Ранее он заявил, что председатель партии PiS Ярослав Качиньский располагает планом выхода Польши из ЕС.

По данным Fox News, исход парламентских выборов в Польше может быть негативным для Украины в контексте союзнических отношений с Варшавой.

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