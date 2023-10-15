Узнать больше

Fox News: Украина может потерять Польшу как союзника после выборов

Короткая ссылка
Исход парламентских выборов в Польше может быть негативным для Украины в контексте союзнических отношений с Варшавой, пишет Fox News.
Fox News: Украина может потерять Польшу как союзника после выборов
  • © AP Photo/Michal Dyjuk

«Поляки обеспокоены. Некоторые из них переживают насчёт объёма социальной поддержки в сфере образования, жилья и здравоохранения», — говорится в материале.

Отмечается, что поляков беспокоит отсутствие результатов на поле боя и расходы на российско-украинский конфликт.

В статье говорится, что большинство экспертов полагают, что партии «Право и справедливость» придётся пойти на коалицию с партией «Конфедерация», которая выступает за прекращение помощи Украине.

Ранее генерал польской армии Пётр Пытель заявил, что правящая партия Польши «Право и справедливость» в случае поражения на выборах может запустить силовой вариант.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить