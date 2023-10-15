Fox News: Украина может потерять Польшу как союзника после выборов

Исход парламентских выборов в Польше может быть негативным для Украины в контексте союзнических отношений с Варшавой, пишет Fox News.

«Поляки обеспокоены. Некоторые из них переживают насчёт объёма социальной поддержки в сфере образования, жилья и здравоохранения», — говорится в материале.

Отмечается, что поляков беспокоит отсутствие результатов на поле боя и расходы на российско-украинский конфликт.

В статье говорится, что большинство экспертов полагают, что партии «Право и справедливость» придётся пойти на коалицию с партией «Конфедерация», которая выступает за прекращение помощи Украине.

Ранее генерал польской армии Пётр Пытель заявил, что правящая партия Польши «Право и справедливость» в случае поражения на выборах может запустить силовой вариант.