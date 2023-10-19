Турция заявила, что не пустит военные корабли в Чёрное море

Турция продолжит придерживаться конвенции Монтрё, позволяющей недопуск военных кораблей в проливы страны, заявили в Минобороны республики.

«Важно сохранять стабильность и баланс в Чёрном море в рамках принципа «региональной ответственности», и в этом направлении мы будем продолжать тщательно и ответственно выполнять конвенцию Монтрё», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее глава МИД страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выполняет требования конвенции Монтрё и выступает против вхождения военных судов в Чёрное море.

В 2022 году он сообщил в интервью Anadolu, что Анкара отменила и отложила ряд военных учений НАТО в связи с положениями конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Чёрное море.