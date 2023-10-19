Членов Совбеза ООН пригласили на саммит по Палестине в Египет

Посол Египта в Риме Бассам Ради сообщил о приглашении членов Совбеза ООН на саммит по Палестине, запланированный на 21 октября.

По его словам, на саммит прибудут представители Италии, Турции, Испании, Германии и руководство ЕС.

«Конечно, приглашены и все арабские страны. Мы надеемся, что этот саммит приведёт к некоторым резолюциям, которые обеспечат мир и безопасность в регионе», — цитирует Ради РИА Новости.

Ранее Государственная дума единогласно приняла проект обращения к ООН и парламентам стран мира по палестино-израильскому конфликту.

В документе российские депутаты призывают иностранных парламентариев приложить усилия с целью создания гуманитарных коридоров на Ближнем Востоке.