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Военная хроника: беспилотник США подал сигнал бедствия около Крыма

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Беспилотник США RQ-4 Global Hawk подал сигнал бедствия около Крыма.
Военная хроника: беспилотник США подал сигнал бедствия около Крыма
  • РИА Новости

Об этом пишет Военная хроника.

Отмечается, что после подачи сигнала самолёт прервал разведывательный полёт в 100 км от Севастополя и взял обратный курс на авиабазу Сигонелла в Италии.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что самолёты МиГ-31 Воздушно-космических сил России с гиперзвуковыми комплексами «Кинжал» начинают патрулирование над Чёрным морем на постоянной основе.

Он объяснил, что Россия будет осуществлять контроль за тем, что происходит в Средиземном море.

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