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В Китае выразили разочарование вето США на резолюцию по Палестине

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Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что в Пекине сильно разочарованы вето США в Совбезе ООН в отношении принятия резолюции по палестинскому вопросу.
В Китае выразили разочарование вето США на резолюцию по Палестине
  • AP

«Китай глубоко разочарован тем, что США препятствовали принятию Советом Безопасности ООН проекта резолюции по палестинскому вопросу», — цитирует её ТАСС.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий указал на лицемерие США в связи с тем, что американская сторона не приняла проект гуманитарной резолюции СБ ООН по ситуации в секторе Газа.

По словам российского постпреда при ООН Василия Небензи, все, кто не поддержал проект гуманитарной российской резолюции по Ближнему Востоку, частично несут ответственность за случившееся в секторе Газа.

В Государственную думу внесён проект обращения к ООН и парламентам разных государств мира в связи с палестино-израильским конфликтом.

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