Экс-министр обороны Израиля Ганц считает, что для войны с ХАМАС нужны месяцы

Бывший министр обороны Израиля, действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц выразил мнение, что для войны с палестинским движением ХАМАС израильской армии потребуются месяцы.

Заявление Ганца приводит The Times of Israel.

По его словам, конфликт займёт много времени.

«Война на юге, а в случае необходимости и на севере или где-либо ещё, может занять месяцы», — сказал он.

Ганц добавил, что восстановление займёт годы. Он отметил, что Израиль победит только в случае завершения этого восстановления.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании.