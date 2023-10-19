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Экс-министр обороны Израиля Ганц считает, что для войны с ХАМАС нужны месяцы

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Бывший министр обороны Израиля, действующий член чрезвычайного правительства страны Бени Ганц выразил мнение, что для войны с палестинским движением ХАМАС израильской армии потребуются месяцы.
Экс-министр обороны Израиля Ганц считает, что для войны с ХАМАС нужны месяцы
  • AP
  • © Michael Varaklas

Заявление Ганца приводит The Times of Israel.

По его словам, конфликт займёт много времени.

«Война на юге, а в случае необходимости и на севере или где-либо ещё, может занять месяцы», — сказал он.

Ганц добавил, что восстановление займёт годы. Он отметил, что Израиль победит только в случае завершения этого восстановления.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании.

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