Экс-министр обороны Израиля Ганц считает, что для войны с ХАМАС нужны месяцы
- AP
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Заявление Ганца приводит The Times of Israel.
По его словам, конфликт займёт много времени.
«Война на юге, а в случае необходимости и на севере или где-либо ещё, может занять месяцы», — сказал он.
Ганц добавил, что восстановление займёт годы. Он отметил, что Израиль победит только в случае завершения этого восстановления.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что риск перерастания палестино-израильского конфликта в общерегиональный достаточно высок.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании.