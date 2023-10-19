Лавров заявил о предстоящих контактах по ближневосточному урегулированию
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Об этом он заявил в ходе пресс-подхода в Пхеньяне. Его слова приводит Интерфакс.
Министр отметил, что исходит из того, что продолжатся консультации заинтересованных государств.
Он отметил, что в том числе Египет проявляет инициативы.
Лавров подчеркнул, что все хотят видеть деэскалацию в секторе Газа.
«В ближайшие дни предстоят контакты, в ходе которых станет понятно, насколько реалистично на это рассчитывать», — сказал глава МИД.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании.