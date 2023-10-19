Узнать больше

Лавров заявил о предстоящих контактах по ближневосточному урегулированию

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о предстоящих контактах по ближневосточному урегулированию, они состоятся в ближайшие дни.
Лавров заявил о предстоящих контактах по ближневосточному урегулированию
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом он заявил в ходе пресс-подхода в Пхеньяне. Его слова приводит Интерфакс.

Министр отметил, что исходит из того, что продолжатся консультации заинтересованных государств.

Он отметил, что в том числе Египет проявляет инициативы.

Лавров подчеркнул, что все хотят видеть деэскалацию в секторе Газа.

«В ближайшие дни предстоят контакты, в ходе которых станет понятно, насколько реалистично на это рассчитывать», — сказал глава МИД.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить