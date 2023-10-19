Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о предстоящих контактах по ближневосточному урегулированию, они состоятся в ближайшие дни.

Об этом он заявил в ходе пресс-подхода в Пхеньяне. Его слова приводит Интерфакс.

Министр отметил, что исходит из того, что продолжатся консультации заинтересованных государств.

Он отметил, что в том числе Египет проявляет инициативы.

Лавров подчеркнул, что все хотят видеть деэскалацию в секторе Газа.

«В ближайшие дни предстоят контакты, в ходе которых станет понятно, насколько реалистично на это рассчитывать», — сказал глава МИД.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании.