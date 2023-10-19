RS: продолжая поддерживать Киев, США рискуют принести в жертву Западную Европу

Политолог и профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен выразил мнение, что дальнейшая поддержка Украины со стороны США может поставить Вашингтон перед необходимостью пожертвовать Западной Европой и своими трансатлантическими интересами.

Об этом пишет Responsible Statecraft.

Согласно статье американским политикам необходимо осознать этот риск.

«Если бы это произошло, это была бы одна из худших сделок за всю историю США», — говорится в публикации.

При этом авторы статьи отметили, что именно Западная и Центральная Европа, а не Украина, остаются зоной жизненно важных интересов США на европейском континенте на протяжении более ста лет.

Ранее сообщалось, что ЕС и США объявят о долгосрочной финансовой и военной поддержке Киева.

Также российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что США всё больше лично втягиваются в украинский конфликт.

При этом NYT рассказала о пределе поддержки Украины со стороны Запада.