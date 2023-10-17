ТАСС: ЕС и США объявят о долгосрочной финансовой и военной поддержке Киева

Представители стран Европейского союза и США сделают объявление о предоставлении долгосрочной финансовой и военной поддержки Украине во время двустороннего саммита 20 октября, сообщило ТАСС со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС.

«Мы подтвердим долгосрочную приверженность Украине и нашу поддержку — финансовую, дипломатическую и военную», — отметил он.

Кроме того, источник подчеркнул, что украинский конфликт и связанные с ним вопросы станут одной из главных тем мероприятия. Также на повестке дня будет представлено обсуждение отношений с Китаем.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны Запада не могут позволить Украине потерпеть поражение в конфликте с Россией по экономическим причинам.