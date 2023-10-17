ТАСС: ЕС и США объявят о долгосрочной финансовой и военной поддержке Киева
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«Мы подтвердим долгосрочную приверженность Украине и нашу поддержку — финансовую, дипломатическую и военную», — отметил он.
Кроме того, источник подчеркнул, что украинский конфликт и связанные с ним вопросы станут одной из главных тем мероприятия. Также на повестке дня будет представлено обсуждение отношений с Китаем.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страны Запада не могут позволить Украине потерпеть поражение в конфликте с Россией по экономическим причинам.