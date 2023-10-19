Медведев: нестабильный Ближний Восток оказался весьма полезен США
Об этом он рассказал в статье для «Известий».
«Если есть проблема, нужны услуги американцев. Без них — никуда. А не будет её — их значимость существенно ослабнет», — сказал зампред Совбеза.
При этом Медведев подчеркнул, что ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании ситуации в регионе.
Также он отметил, что киевское и афганское оружие производства США убивает людей и в Израиле.
Кроме того, по его словам, ЕС закрывает глаза на факты в обострении палестино-израильского конфликта.