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Медведев: нестабильный Ближний Восток оказался весьма полезен США

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Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что нестабильный взрывоопасный Ближний Восток оказался весьма полезен США, так как приносит Вашингтону влияние и большие деньги.

Об этом он рассказал в статье для «Известий».

«Если есть проблема, нужны услуги американцев. Без них — никуда. А не будет её — их значимость существенно ослабнет», — сказал зампред Совбеза.

При этом Медведев подчеркнул, что ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании ситуации в регионе.

Также он отметил, что киевское и афганское оружие производства США убивает людей и в Израиле.

Кроме того, по его словам, ЕС закрывает глаза на факты в обострении палестино-израильского конфликта.

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