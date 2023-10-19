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Медведев: киевское и афганское оружие производства США убивает людей и в Израиле

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в статье для «Известий», что людей в Израиле убивает киевское и афганское оружие американского производства.

При этом, по его словам, в конгрессе США спешат обвинить в поставках то Иран, то Сирию, то Россию.

«Кого угодно, лишь бы не самих себя», — сказал Медведев.

Также он отметил, что Украина напугана перспективой получать меньше оружия из-за Израиля.

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