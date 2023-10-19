Медведев: киевское и афганское оружие производства США убивает людей и в Израиле
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в статье для «Известий», что людей в Израиле убивает киевское и афганское оружие американского производства.
При этом, по его словам, в конгрессе США спешат обвинить в поставках то Иран, то Сирию, то Россию.
«Кого угодно, лишь бы не самих себя», — сказал Медведев.
Также он отметил, что Украина напугана перспективой получать меньше оружия из-за Израиля.
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