Медведев: ЕС закрывает глаза на факты в обострении палестино-израильского конфликта

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в статье для «Известий», что европейские лидеры под влиянием США закрывают глаза на очевидные факты в обострении палестино-израильского конфликта.

«Закрывают глаза на очевидные факты, пытаются залакировать кровь и смерть на обеих сторонах конфликта красивыми пустыми словами», — сказал Медведев.

Кроме того, по его словам, ЕС отчаянно и безуспешно ищет в эскалации конфликта «русский след».

Ранее Медведев возложил вину за удар по больнице в секторе Газа на США.

Также, комментируя заявление президента США Джо Байдена о намерении «подавить» президента России Владимира Путина, Медведев заявил, что американский лидер «уже забыл, что сказал».