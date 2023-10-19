Медведев: ЕС закрывает глаза на факты в обострении палестино-израильского конфликта
«Закрывают глаза на очевидные факты, пытаются залакировать кровь и смерть на обеих сторонах конфликта красивыми пустыми словами», — сказал Медведев.
Кроме того, по его словам, ЕС отчаянно и безуспешно ищет в эскалации конфликта «русский след».
Ранее Медведев возложил вину за удар по больнице в секторе Газа на США.
Также, комментируя заявление президента США Джо Байдена о намерении «подавить» президента России Владимира Путина, Медведев заявил, что американский лидер «уже забыл, что сказал».