Узнать больше

Медведев: ЕС закрывает глаза на факты в обострении палестино-израильского конфликта

Короткая ссылка
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в статье для «Известий», что европейские лидеры под влиянием США закрывают глаза на очевидные факты в обострении палестино-израильского конфликта.

«Закрывают глаза на очевидные факты, пытаются залакировать кровь и смерть на обеих сторонах конфликта красивыми пустыми словами», — сказал Медведев.

Кроме того, по его словам, ЕС отчаянно и безуспешно ищет в эскалации конфликта «русский след».

Ранее Медведев возложил вину за удар по больнице в секторе Газа на США.

Также, комментируя заявление президента США Джо Байдена о намерении «подавить» президента России Владимира Путина, Медведев заявил, что американский лидер «уже забыл, что сказал». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить