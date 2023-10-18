Поддержка действий Израиля, а не Палестины в ходе палестино-израильского конфликта со стороны западных стран подорвала попытки Запада привлечь развивающиеся страны на свою сторону относительно украинского конфликта.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Газета напоминает, что страны Запада уже на протяжении долгих месяцев пытаются убедить развивающиеся страны занять позицию западных стран по украинскому конфликту.

Но теперь, когда коллективный Запад поддерживает действия Израиля, европейских и американских дипломатов обвиняют в том, что они не защищают интересы палестинской стороны.

И работа по убеждению различных стран «свела на нет» все попытки Запада перетянуть на свою сторону Глобальный Юг, говорится в публикации.

«Мы определённо проиграли битву на Глобальном Юге. Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом, была потеряна», — поделился один из западных дипломатов.

Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал лицемерием со стороны Вашингтона вето США на бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту.

По словам российского постпреда, все, кто не поддержал проект гуманитарной российской резолюции по Ближнему Востоку, частично несут ответственность за случившееся в секторе Газа.



