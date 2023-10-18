В Вашингтоне у Капитолия начался протест против боевых действий в секторе Газа

Сотни протестующих собрались у здания Капитолия в Вашингтоне с требованием прекратить боевые действия в секторе Газа.

Как сообщает РИА Новости, митинг проходит мирно. Активисты призывают власти США прекратить оказывать военную помощь Израилю и требуют прекращения боевых действий.

Акцию инициировала организация Jewish voice for peace.

Ранее президент США Джо Байден во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что, вероятно, удар по больнице в Газе был нанесён не Израилем, а «другой командой».

Также отмечалось, что Нетаньяху ни разу не упомянул об ударе по больнице в секторе Газа во вступительной речи перед беседой с Байденом.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в городе Газа и наказания виновных в атаке.