Байден: удар по больнице в Газе был нанесён не Израилем, а «другой командой»
- Gettyimages.ru
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, на основе того, что он видел, похоже, этот удар был сделан «другой командой», а не израильской стороной.
Ранее отмечалось, что Нетаньяху ни разу не упомянул об ударе по больнице в секторе Газа во вступительной речи перед беседой с Байденом.
Представитель гражданской обороны сектора Газа Махмуд Басаль в разговоре с RT Arabic рассказал об обстреле больницы в анклаве.