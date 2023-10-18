Байден: удар по больнице в Газе был нанесён не Израилем, а «другой командой»

Американский лидер Джо Байден во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что, вероятно, удар по больнице в Газе был нанесён не Израилем, а «другой командой».

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, на основе того, что он видел, похоже, этот удар был сделан «другой командой», а не израильской стороной.

Ранее отмечалось, что Нетаньяху ни разу не упомянул об ударе по больнице в секторе Газа во вступительной речи перед беседой с Байденом.

Представитель гражданской обороны сектора Газа Махмуд Басаль в разговоре с RT Arabic рассказал об обстреле больницы в анклаве.