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Представитель гражданской обороны Газы рассказал об обстреле больницы

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Представитель гражданской обороны сектора Газа Махмуд Басаль в разговоре с RT Arabic рассказал об обстреле больницы в анклаве.
Представитель гражданской обороны Газы рассказал об обстреле больницы
  • Gettyimages.ru

«В этой больнице люди спрятались после израильского требования покинуть дома… И израильские оккупанты всех убили», — сказал он. Его заявление опубликовала руководитель RT Arabic Майя Манна.

По словам Басаля, погибли сотни мирных жителей, раненных в результате атаки практически нет.

«Мёртвые матери обнимают тела своих мёртвых детей… их тела сожжены», — описал он тела погибших.

Ранее посол Палестины в Японии Валид Али Сиям отказался от своих слов о поступившем звонке с предупреждением из Израиля перед ударом по больнице в секторе Газа.

Генсек ООН Антониу Гутерреш строго осудил удар по больнице в Газе.

В ЦАХАЛ заявили, что новая проверка показала непричастность Израиля к удару по больнице в Газе.

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