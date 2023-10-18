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Небензя: Россия требует расследования удара по больнице в Газе

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Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что Россия требует расследования удара по больнице «Аль-Ахли» в городе Газа и наказания виновных в атаке.
Небензя: Россия требует расследования удара по больнице в Газе
  • Gettyimages.ru

Об этом дипломат сказал в ходе заседания Совета Безопасности всемирной организации.

Как отметил Небензя, Россия глубоко потрясена атакой на больницу. 

«Мы требуем проведения объективного расследования этого преступления и наказания виновных», — подчеркнул он.

Ранее президент США Джо Байден во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что, вероятно, удар по больнице в Газе был нанесён не Израилем, а «другой командой».

Также отмечалось, что Нетаньяху ни разу не упомянул об ударе по больнице в секторе Газа во вступительной речи перед беседой с Байденом.

Представитель гражданской обороны сектора Газа Махмуд Басаль в разговоре с RT Arabic рассказал об обстреле больницы в анклаве.

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