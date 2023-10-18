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«Гаарец»: полиция разогнала антивоенный митинг в израильской Хайфе

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Израильская полиция силой разогнала антивоенный митинг в Хайфе, трёх человек задержали.
«Гаарец»: полиция разогнала антивоенный митинг в израильской Хайфе
  • AP

«Полиция Израиля силой разогнала антивоенный протест в Хайфе, три демонстранта были задержаны за незаконное собрание», — сообщает «Гаарец».

По данным издания, до протестов полиция уведомляла, что не допустит никаких демонстраций, «выражающих поддержку ХАМАС» или связанных с внешнеполитическими вопросами и вопросами нацбезопасности.

Ранее в Вашингтоне возле здания Белого дома прошла акция в поддержку прекращения боевых действий в секторе Газа.

Также более 5 тыс. австралийцев вышли на манифестацию в знак солидарности с населением Палестины.

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