«Гаарец»: полиция разогнала антивоенный митинг в израильской Хайфе
- AP
«Полиция Израиля силой разогнала антивоенный протест в Хайфе, три демонстранта были задержаны за незаконное собрание», — сообщает «Гаарец».
По данным издания, до протестов полиция уведомляла, что не допустит никаких демонстраций, «выражающих поддержку ХАМАС» или связанных с внешнеполитическими вопросами и вопросами нацбезопасности.
Ранее в Вашингтоне возле здания Белого дома прошла акция в поддержку прекращения боевых действий в секторе Газа.
Также более 5 тыс. австралийцев вышли на манифестацию в знак солидарности с населением Палестины.