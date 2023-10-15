В городах Австралии прошли акции солидарности с палестинским народом
- AP
Об этом сообщает ТАСС.
В митинге в сиднейском Гайд-парке приняли участие представители ряда общественных организаций, члены арабских общин Австралии и общественно-политических организаций.
Собравшиеся несли флаги Палестины и озвучивали лозунги со словами поддержки в адрес государства.
Акции в поддержку Палестины также прошли в Мельбурне, Брисбене и Аделаиде.
Ранее корреспондент RT Arabic Кадисия Дмур показал кадры из иорданского Аммана, где люди собирались на митинг в поддержку палестинцев.