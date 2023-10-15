В городах Австралии прошли акции солидарности с палестинским народом

Более 5 тыс. австралийцев вышли на манифестацию в знак солидарности с населением Палестины.

Об этом сообщает ТАСС.

В митинге в сиднейском Гайд-парке приняли участие представители ряда общественных организаций, члены арабских общин Австралии и общественно-политических организаций.

Собравшиеся несли флаги Палестины и озвучивали лозунги со словами поддержки в адрес государства.

Акции в поддержку Палестины также прошли в Мельбурне, Брисбене и Аделаиде.

Ранее корреспондент RT Arabic Кадисия Дмур показал кадры из иорданского Аммана, где люди собирались на митинг в поддержку палестинцев.