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В городах Австралии прошли акции солидарности с палестинским народом

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Более 5 тыс. австралийцев вышли на манифестацию в знак солидарности с населением Палестины.
В городах Австралии прошли акции солидарности с палестинским народом
  • AP

Об этом сообщает ТАСС.

В митинге в сиднейском Гайд-парке приняли участие представители ряда общественных организаций, члены арабских общин Австралии и общественно-политических организаций.

Собравшиеся несли флаги Палестины и озвучивали лозунги со словами поддержки в адрес государства.

Акции в поддержку Палестины также прошли в Мельбурне, Брисбене и Аделаиде.

Ранее корреспондент RT Arabic Кадисия Дмур показал кадры из иорданского Аммана, где люди собирались на митинг в поддержку палестинцев.

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