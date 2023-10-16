Узнать больше

В Вашингтоне прошла акция в поддержку прекращения боевых действий в секторе Газа

Короткая ссылка
В Вашингтоне возле здания Белого дома прошла акция в поддержку прекращения боевых действий в секторе Газа.
В Вашингтоне прошла акция в поддержку прекращения боевых действий в секторе Газа
  • AFP
  • © Brendan Smialowski

Об этом информирует РИА Новости.

По данным агентства, десятки активистов потребовали от американского президента Джо Байдена повлиять на Израиль, чтобы страна прекратила боевые действия в секторе Газа.

Отмечается, что участники акции пришли на митинг с плакатами «Остановите геноцид в Газе», «Свободная Палестина» и «Прекратите огонь».

Ранее более 5 тыс. австралийцев вышли на манифестацию в знак солидарности с населением Палестины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить