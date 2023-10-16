В Вашингтоне прошла акция в поддержку прекращения боевых действий в секторе Газа
- AFP
- © Brendan Smialowski
Об этом информирует РИА Новости.
По данным агентства, десятки активистов потребовали от американского президента Джо Байдена повлиять на Израиль, чтобы страна прекратила боевые действия в секторе Газа.
Отмечается, что участники акции пришли на митинг с плакатами «Остановите геноцид в Газе», «Свободная Палестина» и «Прекратите огонь».
Ранее более 5 тыс. австралийцев вышли на манифестацию в знак солидарности с населением Палестины.