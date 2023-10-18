Узнать больше

Байден: США выделят $100 млн гумпомощи для Газы и западного берега Иордана

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден объявил о выделении $100 млн гуманитарной помощи для Газы и западного берега реки Иордан.

«Я объявляю выделение дополнительных $100 млн на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев, в том числе помогут с экстренной ситуацией в Газе», — сказал Байден.

Также он сообщил, что планирует запросить у конгресса на этой неделе беспрецедентный пакет помощи Израилю.

Ранее The Wall Street Journal писала, что решение Байдена поехать в Израиль угрожает дипломатическим и политическим амбициям Вашингтона. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить