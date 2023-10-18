Байден: США выделят $100 млн гумпомощи для Газы и западного берега Иордана
«Я объявляю выделение дополнительных $100 млн на гуманитарную помощь Газе и Западному берегу, которые помогут более чем 1 млн вынужденных покинуть свои дома палестинцев, в том числе помогут с экстренной ситуацией в Газе», — сказал Байден.
Также он сообщил, что планирует запросить у конгресса на этой неделе беспрецедентный пакет помощи Израилю.
Ранее The Wall Street Journal писала, что решение Байдена поехать в Израиль угрожает дипломатическим и политическим амбициям Вашингтона.