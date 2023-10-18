Китай поддержит поправки России к бразильскому проекту резолюции по Ближнему Востоку
- РИА Новости
Об этом заявил китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь. Его слова приводит ТАСС.
«Мы поддержим», — заявил он журналистам.
Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что бразильский проект резолюции СБ ООН по ситуации в Израиле и Газе не сбалансирован и устраивает не всех членов Совбеза.
До этого сообщалось, что СБ ООН не принял проект резолюции России по Ближнему Востоку.
Также Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе.