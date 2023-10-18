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Китай поддержит поправки России к бразильскому проекту резолюции по Ближнему Востоку

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Китай поддержит поправки России к бразильскому проекту резолюции Совбеза ООН по Ближнему Востоку.
Китай поддержит поправки России к бразильскому проекту резолюции по Ближнему Востоку
  • РИА Новости

Об этом заявил китайский постпред при ООН Чжан Цзюнь. Его слова приводит ТАСС.

«Мы поддержим», — заявил он журналистам.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что бразильский проект резолюции СБ ООН по ситуации в Израиле и Газе не сбалансирован и устраивает не всех членов Совбеза.

До этого сообщалось, что СБ ООН не принял проект резолюции России по Ближнему Востоку.

Также Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе.

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