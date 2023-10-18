Полянский: текст ближневосточной резолюции Бразилии в СБ ООН устраивает не всех
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По словам Полянского, в проекте имеются два крупных недостатка.
Он отметил, что в нём имеется формулировка, осуждающая исключительно действия ХАМАС, но не бомбардировки Израиля в Газе.
Кроме того, Полянский заявил об отсутствии в проекте призыва к немедленному прекращению огня.
Ранее СБ ООН не принял проект резолюции России по Ближнему Востоку.
Также Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе.