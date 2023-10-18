Узнать больше

Полянский: текст ближневосточной резолюции Бразилии в СБ ООН устраивает не всех

Короткая ссылка
Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что бразильский проект резолюции СБ ООН по ситуации в Израиле и Газе не сбалансирован и устраивает не всех членов Совбеза.

Об этом он написал в своём Telegram-канале

По словам Полянского, в проекте имеются два крупных недостатка.

Он отметил, что в нём имеется формулировка, осуждающая исключительно действия ХАМАС, но не бомбардировки Израиля в Газе.

Кроме того, Полянский заявил об отсутствии в проекте призыва к немедленному прекращению огня.

Ранее СБ ООН не принял проект резолюции России по Ближнему Востоку.

Также Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить