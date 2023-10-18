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Гутерреш призвал немедленно объявить прекращение огня на Ближнем Востоке

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что прекращение огня в гуманитарных целях необходимо немедленно установить на Ближнем Востоке.
Гутерреш призвал немедленно объявить прекращение огня на Ближнем Востоке
  • AP

Об этом пишет ТАСС.

«Я призываю к немедленному гуманитарному прекращению огня на Ближнем Востоке, чтобы уменьшить огромные страдания людей», — отметил Гутерреш.

Ранее президенты Сирии и России Башар Асад и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров высказались за немедленное прекращение обстрелов сектора Газа и доставку в анклав гуманитарной помощи.

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил об отмене четырёхстороннего саммита по ситуации в секторе Газа.

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