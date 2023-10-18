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Глава МИД Иордании заявил об отмене четырёхстороннего саммита по ситуации в Газе

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Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади заявил об отмене четырёхстороннего саммита по ситуации в секторе Газа.

Об этом информирует Al-Mamlaka.

«Иордания решила не проводить четырёхсторонний саммит, который был запланирован в Аммане на среду», — передаёт телеканал.

Также президент США Джо Байден принял решение отложить поездку в Иорданию, которая, как планировалось, должна была состояться после визита американского лидера в Израиль.

Ранее сообщалось, что Иордания и Египет не смогут принять палестинских беженцев из сектора Газа.

При этом Иордания направила самолёт с гуманитарной помощью в сектор Газа.

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